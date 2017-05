Banengroei VS trekt stevig aan

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in april veel sterker gegroeid dan een maand eerder. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 211.000 banen bij (exclusief de landbouw), tegen een herziene 79.000 in maart.

De banengroei overtreft de verwachtingen. Economen rekenden gemiddeld op 190.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de grootste economie van de wereld daalde vorige maand naar 4,4 procent, van 4,5 procent een maand eerder. Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken hield eerder deze week de huidige renteniveaus ongemoeid na een renteverhoging in maart. De gemiddelde loonstijging op jaarbasis kwam uit op 2,5 procent. Dat was een jaar eerder 2,6 procent. Economische rapporten over het eerste kwartaal lieten een gemengd beeld zien. De economische groei zakte daarbij naar het laagste niveau sinds 2014. De groeivertraging bestempelde de Fed eerder deze week als ,,kortstondig". Marktpartijen houden in ruime meerderheid rekening met een volgende rentestap bij de bijeenkomst volgende maand. Volgens economen van ING bieden de cijfers van vrijdag steun aan het beleid van de Fed om gelijkelijk de rentetarieven te verhogen. Volgens de bank was de jaarlijkse loongroei de enige tegenvaller in de cijfers. De ING-economen benadrukken dat het gewenste niveau van 3 procent op jaarbasis nog ,,ver weg is". Ook zouden de plannen van president Donald Trump op het gebied van belastingen en uitgaven nog wel van invloed kunnen zijn op toekomstige rentestappen.