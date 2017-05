Moeder Zara bouwt distributiepunt in Lelystad

Het Spaanse kledingconcern Inditex gaat in Lelystad een groot distributiecentrum bouwen. De eigenaar van bekende modeketens als Zara, Pull & Bear en Bershka heeft daarvoor een lap grond aangeschaft op het Lelystad Airport Businesspark.

Met de komst van het complex is een investering gemoeid van 100 miljoen euro en het levert zo'n vierhonderd banen op. Dat kan zelfs nog verdubbelen, afhankelijk van marktontwikkelingen en bedrijfscapaciteit. Het is de bedoeling dat de bouw zo spoedig mogelijk begint. In 2020 moet het centrum volledig in bedrijf zijn.

Inditex speelt met zijn gang naar de Nederlandse polder in op verdere groei in Europa. Daarvoor hebben de Spanjaarden een distributiepunt nodig dat als aanvulling kan dienen op de logistieke activiteiten in eigen land. ,,Lelystad heeft de ideale combinatie van kwalitatief goede fysieke en digitale infrastructuur'', aldus het bedrijf.