HET OPKAMERTJE 30 april 2017

EERSTE UUR

VAN TV

1. Cherish – Partridge Family

2. Anyone who had a heart – Sheridan Smith

3. Halina, ik heb je gezien ja! – Dorine Wiersma

EUROVISIEBLABLA MET FARCE MAJEURE

4. Eurovisieblabla – Farce Majeure

5. Dit gaat te ver – Farce Majeure

6. Oe-appels voor de dorst – Farce Majeure

7. Te gek om los te lopoen – Farce Majeure

8. De worgpaal – Farce Majeure

9. Eurovisieblabla – Farce Majeure

EVEN ERTUSSENUIT

10. Houtsnijwerk & zwijnebraad – Fay Lovsky

11. Hackey (Happy) – De Règâhs

12. Mokum is de stad voor mij – Edmundo Ros

13. Maak Holland vrij – Hoogeboom, Maree, Van der Winkel

14. Wat vind je leuk aan mij – Hoogeboom, Maree, Van der Winkel

TWEEDE UUR

KAMP VUGHT

1. Daarom zijn we vrij – Stef Bos

2. Kunt u zich dat voorstellen? – Tom America

3. Kamp Vught – Gerard van Maasakkers

TWEEDE WERELDOORLOG

4. Ben Ali Libi – Joost Prinsen

5. Ben Ali Libi – Hoogeboom, Maree & Van der Winkel

6. Joodse vrouw – Andermans Veren Live

DOOR DE NACHT KLINKT EEN LIED

7. Door de nacht klinkt een lied - Door de nacht klinkt een lied

8. Let lied van de Watergeus - Door de nacht klinkt een lied

9. Da’s niet waar, zegt Goebbels - Door de nacht klinkt een lied

10. Wie – Gerard van Maasakkers

11. De ‘normale’ spreekstem van Adolf Hitler