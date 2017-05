Rijnmond Staat Stil met Cor Lamers

Het waren nog broekies, toen ze elkaar voor het eerst leerden kenden: in Rotterdam Charlois, in de politiek. Peter Bonthuis en Cor Lamers.

Ze ontmoeten elkaar nu weer, in een andere rolverdeling. Bonthuis als interviewer, Lamers als burgemeester van Schiedam.

Hij is geen geboren burgemeester. "Ik wilde eigenlijk buschauffeur worden. Het groot rijbewijs heb ik nooit gehaald. Ik zat in de politiek en dacht op een gegeven moment: dat kan ik beter."

Turbulent

Via Bleiswijk en Houten belandde hij in Schiedam. In een turbulente tijd met een voorgangster die opstapte na vermeend machtsmisbruik. Lamers: "Het kan mij nu niet rustig genoeg zijn in de gemeenteraad."

Een gesprek over de grote stad, met al zijn voor- en nadelen. Over sport, voetbal in het bijzonder. En over die rood-witte club, die eigenlijk misschien in Schiedam thuishoort.