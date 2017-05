FC Dordrecht formeel zeker van nog een jaar eerste divisie

FC Dordrecht speelt waarschijnlijk ook komend seizoen in de Jupiler League. De beroepscommissie van de KNVB heeft besloten concurrent Achilles '29 drie punten in mindering te geven. De club uit Groesbeek voldeed dit seizoen bij herhaling niet aan een financiële doelstelling uit een zelf opgesteld plan van aanpak. Achilles'29 legt zich echter niet neer bij de uitspraak.

Door deze uitspraak degradeert Achilles '29 formeel uit de eerste divisie. De hekkensluiter heeft door de straf vijf punten minder dan FC Dordrecht, met nog één duel voor de boeg vrijdagavond.

De timing van de puntenaftrek voor de nummer laatst van de eerste divisie is opvallend. De KNVB geeft daarover tekst en uitleg op de website. "De reden dat de beroepscommissie aan het einde van de competitie deze uitspraak doet, heeft te maken met procedurele termijnen. Achilles ’29 voldeed op 19 april voor de tweede keer niet aan de financiële doelstelling en kreeg op 20 april van de licentiecommissie daarvoor drie punten in mindering. De club wachtte de volledige beroepsperiode af en ging afgelopen vrijdag in beroep. De beroepscommissie wilde de zaak deze week behandelen, omdat de afspraak met clubs is dat straffen zo veel als mogelijk worden uitgesproken in het seizoen waarin de overtreding van de licentieregels plaatsvindt. De voorzieningsrechter bepaalde woensdag dat er op juiste wijze is gehandeld."

Achilles'29 is tegen de uitspraak van de voorzieningsrechter in hoger beroep gegaan. Wordt de club uit Groesbeek in het gelijk gesteld, wordt de uitspraak van de beroepscommissie overruled. Dan kan een nederlaag FC Dordrecht nog de das omdoen. Dan moet Achilles'29 wel winnen tegen Jong PSV.