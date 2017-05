Nooit meer stappen in Oud-Beijerland

In het pand is de verbouwing al begonnen

Jongeren in Oud-Beijerland moeten een nieuwe invulling geven aan hun zaterdagavond. Café Moods, waar generaties lang het weekend werd ingeluid, is onverwachts gesloten. De tent maakt plaats voor een restaurant.

"Moods was de plek waar je altijd terecht kon," legt Vera de Jong uit. "Dat was onze zaterdagavond." Een groepje van vijf jonge studentes staat tegenover het monumentale pand in Oud-Beijerland herinneringen op te halen.

"Het is nu een bouwval geworden," Phebe Prins wijst naar haar oude stamkroeg en vindt het lastig te geloven dat het zo snel is gegaan. "Vorige week stonden we hier nog te dansen en nu is het over en uit." De dames zijn niet ingelicht over de sluiting. Sterker nog, de geruchten over een mogelijke sluiting werden door zowel de eigenaar als het barpersoneel weggewuifd.

Oude bekenden

Moods was voor veel jongeren in de omgeving een plek om uit te gaan als je geen zin of geld had om richting Rotterdam af te reizen. Iedereen kwam op de fiets, de entree was gratis en je kwam allemaal oude bekenden tegen.

"In Rotterdam kun je leuk stappen, maar het voelt toch anders," vertelt Anne van Duren den Hollander. "Je kent de meeste mensen niet en bovendien is het veel duurder. Er rijdt geen nachtbus dus je hebt een taxi nodig. Daarnaast betaal je entree en zijn de drankjes veel duurder in grote clubs in Rotterdam. Alles bij elkaar was Moods een veel betere plek om uit te gaan."

Het restaurant dat haar intrek inneemt, had een locatie verderop in het centrum, die staat nu leeg. De meiden hopen dat daar dan een nieuwe Moods zal komen. "Het zal nooit hetzelfde zijn als het oude Moods, maar we hebben echt een nieuwe plek nodig," aldus Marloes van Herk.