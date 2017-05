De Coolsingel gloort, aflevering 5 (slot): het legioen

Zondag kan Feyenoord voor het eerst in 18 jaar weer landskampioen worden. Hoe is dat succes te verklaren? Verslaggever en Feyenoordsupporter Paul Verspeek telt af en noemt vijf redenen waarom de titel eindelijk/hopelijk wordt gewonnen. Aflevering 5: het legioen.

Toen Roy Makaay voor Bayern München speelde, was er belangstelling van PSV. Iedereen liet hem met rust. Vervolgens meldde Feyenoord zich. De telefoon van Makaay stond niet meer stil en hij werd de hele dag aangesproken. Door fans.

Het tekent hoe groot de aanhang van Feyenoord is. Vaak verguisd door haar gewelddadige reputatie, maar tegelijk het hart op de juiste plaats. Dit jaar waren er weer tal van geweldige sfeeracties met indrukwekkend grote spandoeken.

Tempel

Ontroerend waren de duizenden sterretjes voor Tonny Vilhena na het overlijden van zijn moeder. De Kuip, die toch al de ambiance heeft van een tempel, veranderde in een gewijde plek waar de doden werden geëerd.

Het legioen zit overal. Van Goes tot Ter Apel. Peter Bosz zei een maand geleden dat Feyenoord nog een paar lastige uitwedstrijden kreeg. Hij had als oud-speler beter moeten weten: Feyenoord speelde geen uitwedstrijden meer. Er zaten en zitten voornamelijk eigen supporters.

Invasie

Tegen Vitesse was het hoogtepunt. Generaal Montgomery had slechts kunnen dromen van deze rood-witte invasie van Arnhem. "Komen wij uit Rotterdam", zongen ze in het uitvak. En nota bene de hoofdtribune van Vitesse riep terug: "Ken je dat niet horen dan!".Onvergetelijk.

Als het zondag gaat lukken, dan is dat mede dankzij al die supporters. En ook een prachtige beloning vóór die hondstrouwe fans.

Juichen

"Feyenoordsupporter ben je niet voor je lol", is een gevleugelde uitspraak van Gerard Cox. Zondag aanstaande kan dat anders zijn en kunnen we hopelijk, eindelijk weer eens het hardst van allemaal juichen. Dankzij de Kuip, de mentaliteit van de spelers, de directie, de hand van Dirk Kuyt en de supporters. Eindelijk, na 18 jaar, lijkt alles weer een keer te kloppen.

En nu twee dagen bidden, smeken, hopen, wakker liggen, misselijk zijn en durven dromen. In die zin kan ook 7 mei een Bevrijdingsdag zijn.