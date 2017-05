FC Dordrecht veilig ondanks nederlaag

FC Den Bosch - FC Dordrecht

FC Dordrecht is zeker van nog een seizoen in de Jupiler League. De Schapenkoppen gingen vrijdag weliswaar met 1-0 onderuit bij FC Den Bosch, maar door de 5-1 nederlaag van directe concurrent Achilles '29 tegen Jong PSV is de club uit Groesbeek gedegradeerd. Romero Regales scoorde in Den Bosch het enige doelpunt van de wedstrijd.

Het duel in stadion De Vliert verliep onrustig. Na ongeveer een half uur werd de wedstrijd stilgelegd, omdat de harde kern van de thuisploeg ging ondanks waarschuwingen door met het gooien van vuurwerk. Een ballenjongen moest zelfs met betraande ogen en suizende oren een veilig heenkomen zoeken nadat een vuurwerkbom vlak bij hem tot ontploffing was gekomen. Voor arbiter Siemen Mulder was dat pijnlijke incident de aanleiding om de wedstrijd te onderbreken. De Brabantse aanhang bleef echter in de weer met vuurwerk. Daarop besloot de scheidsrechter beide teams naar de kleedkamer te sturen. Bij het begin van de tweede helft moest hij het duel voor de tweede keer stilleggen. Op de tribune bleek een man onwel geworden. Hij kreeg meteen eerste hulp. De arbitrage moest de vereiste reanimatie afwachten voordat de tweede helft alsnog kon beginnen. De bezoeker werd, ogenschijnlijk bij bewustzijn, per brancard van de tribune gehaald. FC Dordrecht eindigt het seizoen na 38 wedstrijden op de negentiende plaats met 24 punten. Daardoor speelt het ook volgend seizoen weer in de eerste divisie.