Volg FC Den Bosch - FC Dordrecht op Rijnmond.nl

FC Dordrecht speelt vanavond in de eerste divisie tegen FC Den Bosch. De vraag is of dat duel nog van belang is omdat concurrent Achilles '29 vrijdagmiddag drie punten in mindering heeft gekregen. De club gaat echter in beroep omdat het zich niet kan vinden in de gevolgde procedure van de KNVB.

De ploeg van trainer Gérard de Nooijer heeft een punt nodig om zich geheel op eigen kracht veilig te spelen. Het duel van de Dordtenaren in Den Bosch is live te volgen via een stream op Rijnmond.nl. Rob van der Meer doet vanaf 20.00 uur verslag.