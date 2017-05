De Wolf: 'Titel wordt echt wel op het veld gevierd'

De Haan, De Wolf en Den Ouden

Feyenoord kan zondag in Kralingen de landstitel veiligstellen. Stadgenoot Excelsior moet daarvoor verslagen worden. Als dat gebeurt wordt de schaal uitgereikt in een volle Kuip. Toch denkt John de Wolf dat de spelers ook op het veld van Excelsior los gaan. "Die titel wordt echt wel op het veld gevierd. Dat moet ook," vindt de voormalig Feyenoorder, die in 1993 landskampioen werd met de Rotterdamse club.

"Dat moet je vieren, voor de supporters in het stadion. Wij werden destijds kampioen in het Oosterpark, het oude stadion van FC Groningen, en driekwart daar was Feyenoord-supporter. Dat vierden wij ook, gooiden shirtjes weg, ik zelfs mijn schoenen. Dat moet je gewoon doen." Naast De Wolf was ook Ferry de Haan van Excelsior te gast in FC Rijnmond. De uitzending op vrijdag werd uiteraard gepresenteerd door Etienne Verhoeff, Geert den Ouden zat als analist aan de desk.