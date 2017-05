Australische Feyenoordfan vindt troost in Feyenoordlied

Jeroen van Meenen woont al acht jaar in Australië en baalt als een stekker dat hij er zondag tijdens Excelsior-Feyenoord niet bij kan zijn. Om toch een beetje het gevoel te hebben dat hij erbij is, heeft hij zijn eigen Feyenoordlied nieuw leven in geblazen.

Van Meenen had bij de vorige kampioenschap in 1999 de muziek bij het nummer ‘Laat die schaal maar komen’ gemaakt. Zijn vriend Ed Citroen had de tekst geschreven. "Voor deze versie heb ik de tekst aangepast en wat nieuwe namen erin gedaan. En wat dingen die ik niet lekker vond lopen meer aangepast. En ik heb het een beetje meer tropisch gemaakt, dat kwam gewoon spontaan in me op", zei hij vrijdag tegen Radio Rijnmond.

Juichen of vloeken

De Feyenoordfan is van plan om de komende wedstijd op dezelfde manier als alle andere mee te maken: "Door midden in de nacht de wekker te zetten en met een koptelefoontje op in bed naar de wedstrijd te luisteren. Dan zal ik mijn vrouw wakker juichen of wakker vloeken", aldus de fan.

Zijn vrouw heeft ook wel begrip voor zijn Feyenoordliefde en heeft in augustus nog de wedstrijd Feyenoord-Excelsior meegemaakt. "Dat was een leuke wedstrijd om mee te maken, voor mij sowieso en voor haar ook."

Rugby

Hij gaat weleens naar een lokale rugbyclub met een vriend en zit dan met een biertje in het gras te kijken, maar dat is toch anders, zegt hij. "Het is wel een interessante sport, maar er is geen beleving, er wordt niet gezongen. Als ik een paar biertjes op heb, begin ik altijd te zingen, maar het is hét niet helemaal."

Hij weet al dat hij er niet bij kan zijn, maar is misschien van plan om dit keer ook naar de beelden van de wedstrijd te kijken, "maar Radio Rijnmond gaat zeker aan!", besluit Van Meenen.