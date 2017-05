Politie houdt jongeren met nepvuurwapen aan in metro

De politie heeft vrijdagavond in Rotterdam met getrokken pistolen twee jongeren aangehouden. Het duo zou volgens ooggetuigen een vuurwapen bij zich hebben.

De jongeren zijn met behulp van een politiehond aangehouden bij metrostation Alexander. Het vuurwapen bleek achteraf een niet van echt te onderscheiden nepvuurwapen te zijn.

"Dat is gevaarlijk", zegt een politiewoordvoerder. "Omdat niemand kan zien of het echt of nep is, zal de politie altijd op deze manier reageren."