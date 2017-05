Leraar Engels schrijft rapnummer over Feyenoord

De Feyenoordgekte houdt voorlopig niet op en ook de lijst met mensen die geïnspireerd raken door de aankomende kampioenswedstrijd lijkt alleen maar langer te worden.

Het geldt ook voor de Rotterdams-Kaapverdiaanse Vieira Nkosi, leraar Engels, Feyenoordfan en rapper. Hij schreef op verzoek van de presentatoren van de podcast Kein Geloel het nummer ‘Coolsingel’ dat vanaf zaterdag te streamen is via Spotify.

Seizoenskaart

Het is een echte Feyenoorder en komt al jaren in de Kuip. Nkosi kocht na de recordnederlaag van de club heel bewust een seizoenskaart, legde hij vrijdag uit bij Radio Rijnmond. "Niets duidde erop dat er een stijgende lijn in zou komen te zitten, maar ik had zoiets van ‘ik ga hem nu halen’. Het is heel makkelijk om een seizoenskaart te halen als ze in de top-3 staan in het seizoen ervoor. Maar ik dacht, ‘ik ga hem juist nú halen, nu ze het afgelopen seizoen een tiende plaats hebben gehaald’. Achteraf gezien bleek dat juist mooi, want toen is de wederopstanding min of meer ingezet. Het kon alleen maar omhoog gaan."

Feyenoord van iedereen

Toen hij gevraagd werd om een nummer te maken, durfde hij eigenlijk bijna niet. "Feyenoord is de club van ons allemaal, dus zodra je een nummer uitbrengt over Feyenoord is het niet meer van jou, of van mij in dit geval. Dan is het van alle Feyenoorders, die hebben daar allemaal een mening over. En dat mag ook wel, dat moet ook misschien zelfs, om zo dat Feyenoordgevoel te waarborgen, maar dat maakt het wel heel lastig om die dunne scheidslijn te bewandelen, om het precies goed te doen dat zoveel mogelijk mensen zich daarin herkennen en zeggen ‘’ja, dit is inderdaad hoe ik Feyenoord beleef’."

Mooiste herinnering

Zijn mooiste herinnering aan Feyenoord is toen ze 1-0 wonnen van PSV. Een heel persoonlijk moment, omdat zijn vader en oom voor PSV zijn. "Als klein jongetje kijk je op tegen je vader en als PSV won, was mijn vader natuurlijk blij en dan was ik dus ook blij."Zelf had hij geen speciaal gevoel bij PSV en toen zijn vader gekscherend zei dat Vieira eigenlijk voor Feyenoord moest zijn omdat hij een Rotterdammer was, besloot Vieira dat als grap vol te houden. "Toen ze die avond tegen elkaar speelden en Feyenoord de 1-0 maakte, dacht mijn vader dat dat gevoel was weggeëbd, maar ik begon heel fanatiek te juichen. Dát gevoel is eigenlijk nooit meer weggegaan."

Vrienden van Vieira hebben ook nog even zitten rekenen: als de halve Kuip zijn nummer op Spotify tien keer beluisterd, dan staat het nummer, hopelijk net zoals Feyenoord, zondag op nummer één.