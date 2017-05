Geslaagde editie Bevrijdingfestival met ruim 50.000 bezoekers

Op het Bevrijdingsfestival zijn ruim 50.000 bezoekers afgekomen. Ondanks het koude weer was het een geslaagde editie, zegt woordvoerder Jelle Simons.

De organisatie is erg tevreden met hoe deze editie is verlopen. "Hoewel het weer deze keer niet zo stralend en warm was als vorig jaar, is alles goed gegaan. Er waren geen noemenswaardige incidenten en het festival is met 50.000 bezoekers over de hele dag erg goed bezocht."



Meer ruimte



DJ Paul Elstak



Vorig jaar moest het festival korte tijd de toegang sluiten, omdat het te druk was, maar dit jaar hebben ze daar rekening mee gehouden. "We hebben de kievitsweide betrokken bij het terrein waardoor we een verdubbeling van de capaciteit hadden."Het mooiste moment was het spectaculaire optreden van DJ Paul Elstak en het 5 voor 5 moment, waarbij alle festivals in Nederland om precies 5 voor 5 even stilstaan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. "Daarna hebben we de vrijheid uitbundig gevierd", zegt Simons.Volgend jaar hopen ze het nog mooier te doen: "Het wordt ieder jaar groter en het is al erg succesvol dus we gaan het evenaren, zo niet verbeteren."