Herdenkingen Pim Fortuyn: 15 jaar geleden vermoord

Het is 15 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Op 6 mei 2002 schoot milieuactivist Volkert van der Graaf hem dood op het Mediapark in Hilversum.

Pim Fortuyn wordt zaterdag op verschillende plaatsen herdacht. De Vrienden van Pim gaan per bus langs verschillende plekken om hem te gedenken. Ze vertrekken vanaf het G.W. Burgerplein in Rotterdam waar Pim Fortuyn woonde en gaan onder andere naar begraafplaats Westerveld bij Driehuis, waar de politicus tijdelijk begraven lag, en naar het Mediapark in Hilversum.

Leefbaar Rotterdam houdt zaterdagmiddag een herdenkingsbijeenkomst in het Schielandshuis in Rotterdam. Er zullen na afloop twee minuten stilte in acht worden genomen bij het standbeeld van Pim Fortuyn, dat bij het Schielandshuis staat. De herdenking wordt omlijst met optredens van Lee Towers.