Twee mannen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rotterdam-Crooswijk een kroegbazin beroofd. Dat meldt de politie.

De twee overvallers bedreigden de 36-jarige vrouw met een vuurwapen. Dat gebeurde in de Nieuwe Boezemstraat rond tien over vier 's nachts, kort nadat zij het café had afgesloten.

De daders gingen er volgens de politie te voet vandoor met de dagopbrengst van het café en een telefoon.

De mannen zijn niet meer gevonden.