Rotterdam kleurt rood en groen voor Feyenoord

Rotterdam bereidt zich massaal voor op het mogelijke kampioenschap van Feyenoord. Op de meest uiteenlopende plekken is al de vlag van de voetbalclub of van de stad gehesen. Ook zijn er lichtshows met het logo en de kleuren van de voetbalclub.

Het meest opvallende is vermoedelijk de gigantische vlag van de stad Rotterdam die rond het middaguur zaterdag vanaf het dak van het oude Shellgebouw aan de Schiekade bij het Hofplein werd uitgerold.

Het doek is 80 x 41 meter groot en zo'n 500-600 kilo zwaar. Twee leden van de Feyenoord Supportersvereniging waren verantwoordelijk voor de actie. Jeroen en Eduard hebben weken aan de vlag gewerkt, samen met honderden andere vrijwilligers.

Kabouter Buttplug

Er zit meer aan te komen. Zaterdag rond 15.45 uur krijgt het beeld Santa Claus, of liever Kabouter Buttplug aan het Eendrachtsplein een speciale Feyenoordsjaal omgehangen. En een tram van de RET is volledig in de Feyenoord-kleuren gespoten.

Feyenoordvlag op moskee, hotel en Erasmusbrug

En vrijdag al werd de Feyenoordvlag gehesen boven het islamitisch Centrum De Middenweg in Rotterdam-Noord. Dat liet het centrum aan de Kerdijkstraat weten via Twitter.

Volgens het CDMW brengt het kampioenschap van Feyenoord eenheid tussen alle Rotterdammers "in tijden waar er veel verdeeldheid heerst onder de mensen".