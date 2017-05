Dronkelap nacht de cel in voor misbruik 112

De meldkamer van de Politie Rotterdam.

Een 60-jarige Rotterdammer heeft de nacht van vrijdag op zaterdag in de cel doorgebracht, omdat hij tientallen keren het alarmnummer 112 had gebeld. De man was dronken. Zijn gsm is voorlopig in beslag genomen.

De politie besloot de man op te sporen, omdat hij vrijdagavond binnen korte tijd achter elkaar bleef bellen met 112. Voor niets. En dat is strafbaar. Onderzoek wees uit dat de eigenaar van de gsm eerder met het telefoonnummer geregistreerd was door de politie. Agenten zochten de veelbeller daarop thuis op aan de Grote Beer in Oosterflank in Rotterdam-Alexander. Ze belden aan, maar er werd niet open gedaan. Toen de agenten het mobiele nummer belden, ging aan de andere kant van de deur een telefoon over. Daarop werd besloten bij de man naar binnen te gaan. De Rotterdammer bleek flink diep in het glaasje te hebben gekeken. Hij mocht in de cel daarom zijn roes uitslapen. Zijn gsm moest hij afstaan voor het politieonderzoek.