Wie betaalt de schade aangericht door Feyenoordsupporters?

Enna de Graaf vraagt zich af:Als morgen en overmorgen rond de wedstrijd en huldiging van Feyenoord onverhoopt dingen kapot gaan door rellen, wie betaalt die schade dan? Bijvoorbeeld de schade aan het Excelsior-stadion, de Brienenoordbrug, het stadhuis of de Kuip? Is dat Feyenoord, de relschoppers, de verzekering of de belastingbetaler?

