Fred van der Stel vraagt op Facebook:

Ik snap het niet meer. Is het nou Schielandhuis of schielandShuis met een 's' erbij? Zelf woon ik in de Schielandtoren en niet in de SchielandStoren. Als je bijvoorbeeld schielandhuis.nl intikt, kom je bij de site van Museum Rotterdam uit. Tik je www.schielandshuis.nl in kom je uit op de nieuwe site van het 'Schielandshuis'. En iedereen heeft het altijd over 'Schielandhuis'.

