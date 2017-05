Waarom is het bijvullen van de CV-ketel zo'n gedoe?

Roger van Dorp mailde ons om te vragen:

Afgelopen week heb ik bij mijn vader de CV-installatie bij moeten vullen. Dit is voor veel mensen een jaarlijks terugkerend iets. Dat gedoe met die slang en als het een beetje tegen zit je met een waterballet. Waarom is er geen “vaste” leiding tussen de waterkraan en de CV-installatie? (Dus gewoon die slang vervangen door een waterleiding) Wie weet heb ik een gat in de markt te pakken?

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.