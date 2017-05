Stadion Excelsior klaargestoomd voor kampioenswedstrijd

Rond het stadion van Excelsior zijn zaterdag de voorbereidingen voor de wedstrijd tegen Feyenoord in volle gang. Een ring van containers moet zorgen dat de toegang tot de kampioenswedstrijd van Feyenoord rustig verloopt.

Volgens de politie zijn de containers bedoeld als een tweede veiligheidsring. Er wordt zondag veel publiek verwacht, terwijl er maar een beperkt aantal plaatsen is in het Excelsiorstadion in Kralingen.

De politiewoordvoerder ontkent dat de containers bedoeld zijn als een veiligheidsmaatregel in verband met mogelijke terreurdreiging. Daar heeft het volgens haar niets mee te maken.