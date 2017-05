Toornstra: 'Iedereen is zich ervan bewust'

Wie de kranten openslaat of de televisie aanzet zou bijna denken dat Feyenoord al kampioen is, maar Jens Toornstra benadrukt dat de Rotterdammers nog niks hebben. Volgens de middenvelder schuilt daar het gevaar. "Je wordt eigenlijk al kampioen genoemd, terwijl je dat niet bent. Het is aan ons om het zondag veilig te stellen", zegt hij.

"Ik ben een keer met Alphense Boys kampioen geworden in de tweede klasse van het amateurvoetbal. Daar zat nog best veel spanning op. Natuurlijk zijn de belangen nu groter", vervolgt Toornstra. "Het is onmogelijk om je afzijdig te houden van alles, maar we proberen ons zo veel mogelijk te focussen op de wedstrijd. De sfeer is vrij relaxed, dus dat is wel positief."

Excelsior is zondag de tegenstander van Feyenoord. In het kleine stadion van de Kralingers staan beide ploegen tegenover elkaar. "Als wij er niet vol op klappen, dan hebben we het gewoon moeilijk. Het is aan ons om goed te beginnen en niet snel op achterstand te komen, zoals ons vaker is overkomen", aldus Toornstra tegenover RTV Rijnmond.

Feyenoord kan zondag voor het eerst sinds 1999 de landstitel veroveren. Toornstra beseft dat het veel zou los maken in Rotterdam. "We kunnen geschiedenis schrijven en daar is iedereen zich van bewust. Ik laat alles op me af komen."