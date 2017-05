Samenvatting kampioenswedstrijd Sliedrecht Sport

Sliedrecht Sport - Foto: Rick van de Weg

De volleybalsters van Sliedrecht Sport zijn voor de derde keer in de clubhistorie kampioen van Nederland geworden. Het team van coach Matt van Wezel had in de tweede finalewedstrijd tegen VC Sneek aan twee gewonnen sets genoeg om de titel binnen te slepen. In de laatste wedstrijd in Sporthal de Stoep werd het evenals een week eerder uiteindelijk 3-1.

Sliedrecht Sport won de eerste set met veel overtuiging van de club die de afgelopen twee jaar kampioen werd: 25-14. In de tweede set wisten de bezoekers uit Friesland meer tegenstand te bieden, maar uiteindelijk was het Esther van Berkel die het 'kampioenspunt' binnen sloeg: 26-24. Sneek wist de derde set nog met 27-25 te winnen, maar in de vierde set (25-17) trok de thuisploeg wederom overtuigend aan het langste eind. De laatste keer dat Sliedrecht Sport de landstitel wist te veroveren was in 2013 onder het bewind van trainer Appie Krijnsen. Een jaar daarvoor leidde Meino Rozendal de Sliedrechters naar het eerste kampioenschap. Dit seizoen was de equipe van Van Wezel oppermachtig in de eredivisie. Nienke de Waard speelde haar laatste wedstrijd en neemt afscheid van Sliedrecht Sport. De ervaren speelster vindt het mooi geweest en zet een punt achter haar carrière.