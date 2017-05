Ebru Umar neemt Pim Fortuyn Prijs mee naar huis

Columniste Ebru Umar heeft de Pim Fortuyn Prijs 2017 gewonnen. Dat is zaterdag bekendgemaakt bij de herdenking van de Rotterdamse politicus Fortuyn.

De Pim Fortuyn Prijs gaat jaarlijks naar een persoon die taboes doorbreekt en in heldere taal stelling neemt. Jurylid Joost Eerdmans maakte op 21 april wie dit jaar genomineerd waren. Naast Ebru Umar maakte website GeenStijl en jurist en politicoloog Machteld Zee kans op de prijs.

De Pim Fortuyn Prijs wordt uitgereikt op de sterfdag van Pim Fortuyn, 6 mei. Dit jaar is dat precies vijftien jaar geleden. Eerdere winnaars waren Afshin Ellian en Leon de Winter.