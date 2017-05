Hoofdklasse: Spijkenisse officieus kampioen

In de hoofdklasse A kan Spijkenisse het kampioenschap haast niet meer ontgaan. De ploeg van trainer Peter Wubben won zelf met 1-0 van RVVH uit Ridderkerk en profiteert zo optimaal van de nederlaag van directe concurrent Ter Leede. Ter Leede kan volgende week alleen bij een zege met minimaal twaalf doelpunten verschil nog kampioen worden.

Spijkenisse won het duel door een late goal van Michael van Dommelen, die zijn ploeg met het hoofd naar de officieuze titel kopte. Vervolgens was het na afloop van de wedstrijd minutenlang wachten op de uitslag van Ter Leede, dat uiteindelijk met 2-1 verloor bij Argon. Na het verlossende bericht barstte het feest los in Spijkenisse, waar volgend seizoen zo goed als zeker in de derde divisie gespeeld wordt.

Overige uitslagen:

Sliedrecht - FC Breukelen 6-3

Zwaluwen - Swift 2-2

DFS - Smitshoek 3-1

Noordwijk - Achilles Veen 5-2

Ajax - Jodan Boys 2-4

Neptunus-Schiebroek degradeert

In de eerste klasse B is het doek gevallen voor Neptunus-Schiebroek. Het team van trainer Rob Jacobs verloor in eigen huis met 1-0 van ARC en daardoor zijn de Rotterdammers gedegradeerd naar de tweede klasse. Luuk Samson scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

FC 's-Gravenzande kroonde zich tot kampioen van de eerste klasse B. In de kampioenwedstrijd werd Forum Sport met 3-1 verslagen. Ondanks een 4-1 zege op XerxesDZB kan Sportclub Feyenoord de Westlanders niet meer inhalen.

Overige uitslagen:

SVC '08 - Brielle 4-2

Sportlust '46 - Deltasport 1-3

Vitesse Delft - Voorschoten '97 1-3

Westlandia - Nootdorp 3-3