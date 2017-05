Verdachte zuurlek IJssellandziekenhuis blijft in de cel

Hulpverleners in actie bij het IJsselland Ziekenhuis

De man die is aangehouden vanwege de zuurlekkage in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris zaterdag besloten. Hij wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.

De 25-jarige Gouwenaar werd donderdag aangehouden nadat zeventien mensen onwel waren geworden door een lek in een vat perazijn, een ontsmettingsmiddel. De man was een uitzendkracht in het ziekenhuis en kwam al snel in beeld bij justitie. De politie vermoedt dat hij het zuur met opzet op de grond en in de lucht heeft verspreid. De slachtoffers zijn medewerkers en bezoekers van het IJsselland Ziekenhuis. Ze hadden last van ademhalingsproblemen. De meeste slachtoffers konden na controle naar huis, maar zaterdag ligt een van hen nog zwaar gewond op de intensive care, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.