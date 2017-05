Een dag vliegen vanuit Sydney, nu nog kampioen worden

Ze moesten de hele aardbol over, maar ze zijn er: de Feyenoord-supporters Dick Heintz en zijn zoon Oliver. Ze zijn zaterdagmiddag geland op Schiphol na een vlucht vanuit het Australische Sydney, die maar liefst 24 uur duurde. Het doel van de reis is maandag op de Coolsingel te kunnen staan.

RTV Rijnmond wachtte vader en zoon Heintz op op Schiphol. Vermoeid, maar vol verwachting kwamen ze het toestel uit. Een delegatie van de Nederlandse tak van de Heintz-familie haalde de twee binnen met zang en accordeon. "Ik ben heel moe en heel zenuwachtig", zegt Oliver. "Ik ben nog nooit in de Kuip geweest."

Heintz woont sinds 2002 in Australië, maar volgt Feyenoord nu, jaren later, nog steeds op de voet. Zoon Oliver, die in 2004 werd geboren, volgde in het spoor van de clubadoratie. Dick beloofde zijn zoon dan ook om hem mee te nemen naar Rotterdam als Feyenoord kampioen zou worden.

Dat duurde lang, vertelde hij eind april aan Radio Rijnmond, maar nu is het hoogstwaarschijnlijk dan toch zover. Zodra duidelijk werd dat de Rotterdammers de kampioensschaal vrijwel niet kunnen mislopen, werden de tickets geboekt.

"Het was mijn grootste droom om Oliver mee te nemen naar de Kuip", zegt Dick. "We hebben zelfs kaarten voor Feyenoord-Heracles op de laatste competitiedag. Via Radio Rijnmond heeft een luisteraar ons benaderd en volgende week zitten wij in vak TT. Maar natuurlijk eerst het kampioenschap en de Coolsingel."