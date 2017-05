Eerdmans betreurt aanval Wilders

Wethouder Joost Eerdmans betreurt de aanval van PVV-leider Wilders op Leefbaar Rotterdam. "Ik geloof in een bondgenootschap met de PVV. We moeten juist met elkaar samenwerken."

Geert Wilders, die met de PVV wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in 2018, opende op Twitter de aanval op Leefbaar Rotterdam. De partij zou 'asielzoekers knuffelen' en zich schuldig maken aan plucheplakken. Over Eerdmans twitterde hij dat hij hem een slapjanus vindt die bij Aboutaleb op schoot zit.

"Het is niet mijn stijl", zegt Joost Eerdmans. "Ik geloof in een bondgenootschap met de PVV. De PVV is in sommige opzichten wat steviger dan Leefbaar, maar we hebben dezelfde agenda. Ik denk dat we moeten samenwerken in plaats van tegenover elkaar komen te staan."

"Er zijn niet veel bondgenoten voor de PVV in Nederland", vervolgt de Leefbaar-wethouder. "Ik denk dat Wilders zich beter tegen andere partijen kan afzetten. Ik zie voor Leefbaar en de PVV meer kansen dan problemen."