Gewonde na botsing fietsers in Alblasserdam

Bij een aanrijding tussen twee fietsers in Alblasserdam is zaterdag aan het begin van de avond een man gewond geraakt. De tweede fietser bleef naar verluidt ongedeerd.

Het ongeval gebeurde iets na 18.00 uur op de West Kinderdijk in Alblasserdam. Het slachtoffer is een 62-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht. Hij was niet aanspreekbaar en daarom werd besloten een traumahelikopter op te roepen.

De politie kon nog niet zeggen welke verwondingen de man heeft. Ook is nog niet duidelijk waardoor de twee fietsers op elkaar zijn geklapt.