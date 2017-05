Neptunus verslaat HCAW voor tweede keer

De honkballers van Neptunus hebben zaterdagmiddag met 2-0 van nummer twee HCAW gewonnen. Door de overwinning komt Neptunus in punten gelijk met de ploeg uit Bussum.

Vrijdag won de Rotterdamse ploeg al met 0-9 van HCAW. Als zondag de derde wedstrijd tegen HCAW ook in winst wordt omgezet, gaat Neptunus, ondanks dat HCAW drie wedstrijden meer speelde, over die ploeg heen in de rangschikking.

L&D Amsterdam bezet voorlopig nog de eerste plek met twee punten voorsprong op Neptunus en HCAW.