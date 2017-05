Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis en Capelle pakken punten

Capelle heeft zaterdag in de Derde Divisie knap met 2-1 gewonnen van nummer acht Harkemase Boys. Doordat ONS Sneek met 3-5 verloor van Jong FC Groningen, bezet Capelle nu ten koste van Sneek de twaalfde plek.

De andere twee regioploegen in de Derde Divisie ASWH en SteDoCo hadden een mindere zaterdagmiddag. ASWH ging in en tegen Scheveningen met 3-1 onderuit, maar behoudt wel de vijfde plek in de Derde Divisie.

SteDoCo kreeg in Almere tegen Jong Almere City een flinke pak op de broek. Het werd maar liefst 5-0 voor de huidige nummer veertien van de competitie. Doordat concurrenten ODIN '59 en Huizen wisten te winnen, komt nummer zestien SteDoCo in een penibele situatie terecht.

Nummer zeventien en achttien Huizen en FC Rijnvogels staan beide slechts twee punten achter SteDoCo.

ODIN ’59 staat met drie punten voorsprong vijftiende en is niet meer te achterhalen. Om directe degradatie af te wenden zal SteDoCo in ieder geval twee ploegen achter zich moeten houden. Als dat lukt zal de ploeg uit Hoornaar zich op moeten maken voor nacompetitiewedstrijden tegen de nummer vijftien van de competitie.

Tweede Divisie

Excelsior Maassluis pakte thuis aan de Lavendelstraat met 5-2 uit tegen nummer zeventien Jong Vitesse. Dean van Ooijen was aan de kant Excelsior Maassluis, met drie goals, de absolute uitblinker. Door de overwinning gaat de ploeg uit Maassluis GVVV, dat verloor bij Katwijk, op de ranglijst voorbij en bezet het nu de vijfde plek.

Barendrecht had in eigen huis een hele kluif aan AFC. Op de Bongerd wisten de Barendrechters dan ook niet te winnen. De bezoekers uit Amsterdam wonnen verrassend met 1-4. AFC kwam binnen het kwartier op voorsprong. Barendrecht maakte na ruim een half uur nog gelijk, maar daarna stokte de productie. Ondanks de nederlaag verandert er op de ranglijst voor Barendrecht niets omdat VVSB en GVVV allebei niet wisten te winnen.

Jong Sparta wist op zijn beurt ook niet te winnen. Tegen Spakenburg keek het na 50 minuten voetbal al tegen een 0-3 achterstand aan. Youri de Winter deed een kwartier voor tijd namens Jong Sparta nog wel wat terug en bepaalde de eindstand op 1-3. Met nog één speelronde te gaan zakt Jong Sparta van de negende naar de tiende plek in de Tweede Divisie.