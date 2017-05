Breuer: 'Reële kans om play-offs te ontlopen'

Voor Sparta staat er zondag tegen FC Twente een belangrijk duel op het programma. Om in de strijd tegen degradatie goede zaken te doen, zal het van de ploeg uit Enschede moeten winnen. Aanvoerder Michel Breuer heeft vertrouwen in een goede afloop. "We hebben een reële kans om de play-offs te ontlopen. Met twee wedstrijden te gaan en twee punten achterstand, moeten wij gewoon proberen om zes punten te pakken."

De voorbereiding op de wedstrijd tegen FC Twente was voor Sparta wat anders dan normaal. "We zijn vanaf maandag twee nachten weggeweest op een klein trainingskamp in Leende", zegt Breuer tegenover RTV Rijnmond. "Het was een goed trainingskamp. Je traint en eet met elkaar en je ligt bij elkaar op de kamer. Dat is net even een andere setting dan doordeweeks. Het is niet zo dat het een medicijn is, dat je daardoor weer goed gaat voetballen en punten gaat pakken, maar even bij elkaar zijn kan wel een positieve uitwerking hebben."

FC Twente is zondag zoals gezegd de tegenstander van Sparta. Dat de ploeg van René Hake niets meer heeft om voor te spelen, ziet Breuer niet per se als een voordeel. "FC Twente speelt gewoon om punten te halen en die kunnen nog een plekje stijgen op de ranglijst. Ik geloof er niet in dat ze nergens voor spelen, want dat is heel het jaar al zo geweest. Wij moeten niet naar Twente kijken, maar gewoon naar Sparta, de dingen doen die wij trainen en ons plan uitvoeren."