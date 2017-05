De Waard: 'Een mooier afscheid kan niet'

Nienke de Waard

Nienke de Waard nam zaterdag met haar derde landstitel als speelster van Sliedrecht Sport afscheid. De diagonaalspeelser speelde vanaf 2005, met een korte onderbreking, in het eerste team. "Ik heb er nog niet zo over nagedacht dat het echt klaar is, omdat ik altijd in 'het nu' leef, maar dat gaat zeker komen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar ik heb er intens van genoten."

De Waard wist aan het begin van dit seizoen al dat zij zou gaan stoppen. "De combinatie tussen werk en volleybal was zo heftig dat ik dacht: ik ga er nog één jaar vol voor, ik ga er vol van genieten en we kijken dan wel of we het mooi kunnen afsluiten. En mooier kan de afsluiting niet. Dit is echt geweldig." De speelster kreeg na de wedstrijd dan ook lovende woorden van het Sliedrechtse publiek. "Ik ben iedereen heel dankbaar dat ik dit allemaal heb mee mogen maken. Ik heb na de wedstrijd al een aantal mooie en lieve woorden gekregen. Het is natuurlijk ook wel een poosje dat ik hier heb gespeeld. Ik moet nu de tijd nemen om alles rustig te gaan verwerken, maar het is nu gewoon prachtig."