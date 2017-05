Volg Sparta - FC Twente via een livestream

Sparta speelt vandaag een hele belangrijke wedstrijd tegen FC Twente. De ploeg van trainer Alex Pastoor, bezig aan een hele matige reeks, moet winnen om de kans op direct lijfsbehoud levend te houden.

Het duel op het Kasteel is te volgen via een livestream op Rijnmond.nl. Die stream verschijnt in de loop van de middag onder dit bericht. Zo hoeven Spartanen helemaal niets te missen van dit duel. Dennis Kranenburg doet verslag vanaf 14.30 uur.

Momenteel staat Sparta zestiende in de eredivisie, op twee punten van Roda JC, dat de veilige vijftiende stek bezet.