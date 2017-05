Verwarde man uit lichtmast Woudestein

Foto: Duivenstein

Eén supporter had wel heel veel over om de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord van dichtbij te kunnen zien. Hij klom in een lichtmast van stadion Woudestein in Rotterdam.

Een kraan uit Den Haag heeft de man uiteindelijk met een bakje uit de lichtmast gehaald.