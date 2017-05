LIVEBLOG: Politie drijft relschoppers uit elkaar met waterkanon

Voor Feyenoordfans in de Kuip verliezen beetje bij beetje de hoop bij 3-0 achterstand

ME veegt Coolsingel leeg - Foto: MediaTV

Politie zet waterkanon in tegen relschoppers

Wat zondag één groot feest had moeten worden in Rotterdam, is uitgelopen op één groot drama. Feyenoord had het landskampioenschap binnen handbereik, maar door het 3-0 verlies op Woudestein is de club nog een eind van de schaal verwijderd.

Rotterdam liep snel leeg na het derde goal van tegenstander Excelsior tijdens de kampioenswedstrijd. Teleurgestelde fans lieten de tranen lopen en dropen ontgoocheld af.

De uitzending op Radio en TV Rijnmond is nog steeds aan de gang. Je mist niks bij RTV Rijnmond. Volg hier alles op de voet in dit liveblog:

17.28 uur: Feyenoordspelers ontvangen door fans bij de Kuip

Het verlies hakt erin, maar supporters blijven hun club door dik en dun steunen. De spelersbus werd met fakkels onthaald door een paar honderd supporters.

17.15 uur:

Ook onrustig op Schouwburgplein

Ook op het nabijgelegen Schouwburgplein is het erg onrustig. Mensen gooien met flessen, trekken verkeersborden om en gaan er de politie mee te lijf. Het is een groep van ongeveer tweehonderd man die aan het rellen is, meldt het ANP.

17.13 uur: De spelers worden uitgezwaaid bij Woudestein

17.11 uur: Bij de Kuip is het nog steeds rustig

17.09 uur: Ondanks verlies gingen supporters toch de Hofpleinfontein in

17.07 uur: Politie gaat relschoppers te lijf met waterkanon

17.00 uur: In de Kuip wordt opgeruimd in plaats van feestgevierd

16.58 uur: Sommige fans houden hoop op volgende week

16.52 uur:

Waterkanon ingezet op Coolsingel

De politie heeft het waterkanon gebruikt om de menigte op de Coolsingel uit elkaar te drijven.

16.30 uur: De sfeer slaat om, ME voert charges uit

De ME heeft de Coolsingel schoongeveegd nadat de sfeer daar compleet was omgeslagen. Nadat supporters weg waren gehaald, werd het weer rustig. Zie video hierboven.

Volgens de politie is het elders in de stad nog wel rustig. Een woordvoerder zegt dat de Binnenrotte leegloopt zonder problemen.



16.24 uur: Wat achterblijft op het Stadhuisplein is de rotzooi

16.19 uur: Kampioenswedstrijd eindigt in 3-0 voor Excelsior

De Kuip stroom nu massaal leeg na de enorme nederlaag voor Feyenoord. Halen de Rotterdammers het kampioenschap volgende week wel binnen?

16.14 uur: Ook in Brielle voelen ze de pijn van de 3-0 achterstand

16.08 uur: Leegloop in de stad zorgt voor drukte op Rotterdam Centraal

15.58 uur: Ajax staat ondertussen op 4-0

Het elftal van Ajax heeft inmiddels 4-0 gescoord in de ArenA tegen Go Ahead Eagles. Het kampioenschap dat Feyenoord binnen handbereik had, glipt steeds verder weg.

15.57 uur: De Kuip raakt ook steeds leger...

15.56 uur: Ook Stadhuisplein loopt langzamerhand leeg

De eerste mensen hebben het Stadhuisplein verlaten. De sfeer is nog wel goed.

15.52 uur: Burgemeester Ahmed Aboutaleb verlaat Woudestein

Hij wordt gevolgd door de eerste supporters die de hoop hebben verloren na het derde goal van Excelsior. Het is onbekend waar Aboutaleb heen is gegaan.

15.50 uur:

Excelsior scoort de 3-0. Een drama voor Feyenoord

15.49 uur: Ook op het Stadhuisplein en de Binnenrotte zien supporters de wedstrijd met lede ogen aan

15.47 uur: Fans in de Kuip kunnen het bijna niet geloven

15.44 uur: En de tweede voor Excelsior zit erin. Binnen twee minuten staat Feyenoord op achterstand

15.42 uur: Eerste goal is gevallen. Excelsior scoort, Feyenoord maakt het spannend

15.30 uur: Tweede helft is begonnen met 0-0

15.28 uur: Woudestein houdt zich koest

15.22 uur: Ook thuis zitten fans in spanning te kijken naar de wedstrijd

15.15 uur: Eerste helft: 0-0

De eerste helft van de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord is geëindigd in 0-0. Het eerste goal voor Feyenoord was dichtbij in de 43ste minuut, maar Kongolo schoot rakelings naast.

15.08 uur: Niet alleen Rotterdam is overspoeld met fans

Ook in Brielle hebben Feyenoordsupporters zich verzameld om de wedstrijd tegen Excelsior te volgen. Net als in Rotterdam hebben laatkomers pech.

15.06 uur: De Coolsingel scandeert Hand in Hand

14.59 uur: Ajax wel op voorspong

Ajax heeft inmiddels de 2-0 gemaakt in de ArenA tegen Go Ahead Eagles. Als Feyenoord niet tot scoren komt en niet wint van Excelsior, maakt de club uit Amsterdam nog een kleine kans om er met het landskampioenschap vandoor te gaan.

14.58 uur: Gespannen gezichten in de Kuip

In de Kuip wachten gespannen fans op het eerste doelpunt van Feyenoord, dat nog op zich laat wachten. Excelsior laat Feyenoord niet zomaar met de winst aan de haal gaan.

14.57 uur: Op Schouwburgplein doen de schermen het nog wel

14.55 uur:

Niet overal wordt de wedstrijd goed ontvangen

Op de Binnenrotte is het grote scherm uitgevallen. Supporters zitten naar een zwart scherm te kijken.

14.49 uur: Feyenoord zit er nog niet goed in op Woudestein

14.46 uur: De ME treedt streng op bij het Stadhuisplein

Supporters mogen het Stadhuisplein niet meer op, omdat het veel te druk is. De ME houdt mensen die vanaf de Coolsingel toch het plein op willen tegen.

14.38 uur: De Coolsingel staat vol

Fans staan als sardientjes in een blik op de Coolsingel. Ze hopen een glimp op te vangen van de wedstrijd op een van de schermen waarop het duel wordt uitgezonden.

14.35 uur: Na het Stadhuisplein is ook de Binnenrotte goed vol

14.30 uur: En we zijn los!

Excelsior heeft de aftrap gedaan. De wedstrijd op Woudestein is begonnen.

14.28 uur: Feyenoordspelers komen de kleedkamer uit

14.25 uur: Het Stadhuisplein is echt tjokvol

14.20 uur: RET-buschauffeurs brengen lied 'Mijn Feyenoord' ten gehore

14.17 uur: Kampioenskoort is in de hele stad voelbaar

14.13 uur: Fans in de Kuip zitten klaar voor de wedstrijd

14.09 uur: TV Rijnmond is begonnen

De live-uitzending van TV Rijnmond is begonnen. We zenden tot zeker 19.00 uur live uit.

Voor de wedstrijd beschouwt presentator Frank Vijg voor. Tijdens de wedstrijd is onze camera gericht op wedstrijdverslaggever Sinclair Bischop en Dennis van Eersel. Na de wedstrijd blikken we terug op het duel.



14.01 uur: Trainer Van Bronckhorst is er klaar voor

Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst heeft het volste vertrouwen in zijn ploeg. "We staan op matchpoint. We gaan negentig minuten alles geven", zei hij zojuist tegen de NOS.

13.58 uur: Spelers zijn er bijna klaar voor

Spelers van Feyenoord en Excelsior lopen zich warm voor de cruciale wedstrijd van vandaag.

13.46 uur: Enkele aanhoudingen

13.44 uur:

Ajax spaart spelers

De Rotterdamse politie heeft tot nu toe een klein aantal aanhoudingen verricht rondom de kampioenswedstrijd. Op meerdere plekken in Rotterdam zijn mensen opgepakt voor kleine vergrijpen zoals belediging en openbare dronkenschap.Op hetzelfde moment dat Feyenoord speelt tegen Excelsior, speelt Ajax in de ArenA tegen Go Ahead Eagles. De club heeft alleen nog een kleine kans op het kampioenschap als Feyenoord niet wint en Ajax wel.

Ajax is echter niet van plan om op volle kracht te spelen, wat goed kan uitpakken voor Feyenoord. Trainer Peter Bosz spaart spelers vanwege de komende uitwedstrijd tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League.

13.38 uur: Feyenoorder aangehouden

De politie heeft een Feyenoordsupporter aangehouden op de Watertorenweg in Rotterdam-Kralingen. Het is nog onduidelijk wat hij heeft gedaan.

13.33 uur: De opstellingen zijn bekend

Opstelling Excelsior: Hahn; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Koolwijk, Fortes; Elbers, Fredy, Hasselbaink; Van Duinen

Opstelling Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Elia

13.29 uur: Supporters kunnen naar de Binnenrotte

Omdat het Stadhuisplein bomvol is, moeten supporters hun heil ergens anders in Rotterdam zoeken. Volgens de politie is er nog plek op de Binnenrotte

13.19 uur: Indrukwekkend onthaal van Feyenoord

13.15 uur: Feyenoorspelers in rook gehuld bij aankomst Woudestein

Dit zagen de Feyenoordspelers vanuit de bus:

13.13 uur: De Kuip is open voor fans

De Kuip heeft de poorten geopend. De mensen die een kaartje hebben om de wedstrijd in de Kuip op grote schermen te zien, stromen langzaam binnen.

13.07 uur: Stadhuisplein is vol!

Het Stadhuisplein in Rotterdam is vol, zegt de politie. Het plein wordt daarom afgesloten en mensen die de wedstrijd Excelsior-Feyenoord nog willen zien, moeten elders kijken.

13.01 uur:

Spelersbus Feyenoord bij Woudestein

De spelers van Feyenoord zijn aangekomen bij stadion Woudestein. Ze moesten zich door een mensenmassa heen werken, waardoor ze wat vertraging opliepen.

12:17 Verzamelen bij de Kuip

Intussen zijn er al duizenden supporters rondom de Kuip gearriveerd. Vooral bij de verzamelplek bij de McDonald's is het erg druk. De meeste fans komen lopend, de speciale Kuiptrams van lijn 12 zitten nog niet erg vol.

Vooralsnog verloopt de toestroom ordelijk. Wel zijn bij het stadion wat rode rookbommen afgestoken.



12:02 Stadhuisplein druk