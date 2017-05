Grote waterlekkage Humanitas Berberishof Rotterdam

In verzorgingstehuis Humanitas Berberishof in Rotterdam is zondagochtend een waterleiding gesprongen. Het gaat om een grote waterlekkage, die een deel van het verzorgingstehuis onder water heeft gezet.

De bewoners zitten op dit moment zonder drinkwater. Ook is de elektriciteit afgesloten om kortsluiting te voorkomen. Hulpverleners zijn inmiddels bezig om de problemen te verhelpen. Voor zover bekend is er niemand gewond.