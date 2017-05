Handvol aanhoudingen rondom kampioenswedstrijd

De Rotterdamse politie heeft tot nu toe een klein aantal aanhoudingen verricht rondom de kampioenswedstrijd. Op meerdere plekken in Rotterdam zijn mensen opgepakt.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een handvol arrestaties. De verdachten zijn volgens hem aangehouden voor kleine vergrijpen zoals belediging en openbare dronkenschap.

Een van de aanhoudingen vond plaats op de Watertorenweg in Rotterdam-Kralingen. Op foto's is te zien dat een man op zijn buik in het gras ligt en door agenten in de boeien wordt geslagen. Het is onduidelijk wat de man gedaan heeft.