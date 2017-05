Tientallen aanhoudingen rondom kampioenswedstrijd

Aanhouding op de Watertorenweg - Foto: MediaTV

De Rotterdamse politie had aan het eind van de middag ongeveer dertig mensen opgepakt rondom de kampioenswedstrijd. Dat gebeurde op meerdere plekken in de stad, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het is nog onduidelijk waarvoor alle verdachten zijn aangehouden.

Na de wedstrijd tegen Excelsior sloeg de sfeer in de stad om. Relschoppers keerden zich tegen de politie, waarna de ME moest ingrijpen. Er werden meerdere charges uitgevoerd en het waterkanon werd op de Coolsingel en bij de Kuip ingezet.