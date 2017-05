Automobilist drie keer bekeurd in korte tijd

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie in Dordrecht heeft zondagmorgen een hardleerse automobilist in korte tijd drie keer op de bon geslingerd. De bestuurder viel de agenten op door zijn rijstijl. Hij bleek geen rijbewijs te hebben. Toch zagen politiemensen de man een uur later weer achter het stuur zitten. Tijdens het gesprek met de man, roken de agenten een alcohollucht.

De man krijgt nu twee bekeuringen voor het rijden zonder rijbewijs en één voor het rijden onder invloed.