Feyenoord nog geen kampioen, Excelsior veilig

Feyenoord is er zondagmiddag niet in geslaagd de vijftiende landstitel veilig te stellen. Bij Excelsior ging de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst keihard onderuit (3-0). Excelsior is door de winst - de vierde op rij - definitief veilig. Feyenoord moet volgende week winnen van Heracles Almelo om alsnog kampioen te worden.

Excelsior startte sterker op eigen veld tegen Feyenoord. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kreeg een aantal mogelijkheden, in de eerste tien minuten. Stanley Elbers punterde naast het doel van keeper Brad Jones en een schot van Jeffry Fortes - na een knappe aanval - zeilde over het doel. Na die mogelijkheden kwam Feyenoord iets beter in het duel. Steven Berghuis vond Tonny Vilhena, maar hij kwam niet tot een schot. Een minuut later werd Karim El Ahmadi bediend door Berghuis, maar zijn poging miste kracht. Na 25 minuten de grootste kans voor de bezoekers. Eljero Elia haalde de achterlijn, bereikte Vilhena, maar de middenvelder maaide de bal hoog over. Feyenoord kreeg iets meer grip op het duel, zonder ook maar een moment te overtuigen. Excelsior bleef, daar waar het kon, het doel van Jones zoeken. Drie minuten voor rust kreeg Terence Kongolo een enorme kans, maar hij kopte naast. Een vrije trap van Vilhena werd door Hahn over getikt en Eric Botteghin knalde in kansrijke positie tegen een verdediger aan. Tweede helft:

Na rust opende Feyenoord, sterk, met veel dreiging, maar tien minuten na rust opende Nigel Hasselbaink de score voor Excelsior (1-0). Feyenoord oogde aangeslagen en drie minuten later werd het zelfs 2-0. Stanley Elbers was het eindstation van een prima aanval. Halverwege de tweede helft schoot Ryan Koolwijk een vrije trap tegen de touwen: 3-0. Na die goal was het duel definitief beslist. Feyenoord kwam nauwelijks meer voor het doel van Excelsior en de thuisploeg leunde achterover. Het leed voor Feyenoord werd nog erger toen Tonny Vilhena onnodig geel kreeg. Hij mist de allesbeslissende wedstrijd van volgende week tegen Heracles Almelo. Feyenoord moet winnen, als Ajax dat ook doet bij Willem II, om de eerste titel sinds 1999 te kunnen vieren. Scoreverloop: 55' Nigel Hasselbaink 1-0, 58' Stanley Elbers 2-0, 66' Ryan Koolwijk 3-0