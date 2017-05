Sparta ondanks zege nog steeds in gevarenzone

Sparta heeft goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De club uit Spangen won met het minimale verschil van FC Twente (1-0). Ondanks deze overwinning gaat Sparta niet over Roda JC op de ranglijst heen, want de Limburgers wonnen van Willem II.

De Rotterdammers waren in de beginfase vaak op de helft van de Tukkers te vinden. Het eerste gevaar kwam na zeven minuten van het hoofd van Martin Pusic, maar de spits van Sparta zag zijn kopbal met moeite gekeerd worden door FC Twente-keeper Nick Marsman. Halverwege de tweede helft benutte Stijn Spierings zijn kans niet.

Vervolgens was FC Twente een aantal keer gevaarlijk. Maar vlak voor de rust had de kasteelclub aanvallend nog wat te bieden. Kansen van Pusic en Jerson Cabral leverden echter niets op, waardoor beide ploegen zonder doelpunten gingen rusten.

Na rust was Sparta wederom gevaarlijk via Pusic. In de 66e minuut was het eindelijk raak. Het voorbereidende werk was van Spierings, waarna de Oostenrijks-Kroatische spits de bevrijdende openingstreffer op het bord zette.

In de 81e minuut kwam Sparta goed weg met een onterecht afgekeurd doelpunt van Enes Ünal. Hij zou hands hebben gemaakt, maar dat was niet zo. De Turkse spits van FC Twente nam de bal boven op zijn schouder mee. Niet veel later had Sparta pech met een knal van Sherel Floranus op de lat.

Sparta blijft ondanks de overwinning zestiende staan. Als de Rotterdamse club volgende week daar nog steeds staat, dan moeten de mannen van Pastoor nacompetitie spelen. Sparta moet volgende week in Deventer winnen van het al gedegradeerde Go Ahead Eagles. Bovendien moet Sparta hopen dat Roda JC en NEC punten laten liggen.

Scoreverloop: 1-0

66' 1-0 Martin Pusic

Opstelling Sparta: Kortsmit, Dumfries, Floranus, Mendes da Silva (59' Dougall), Breuer, Van Drongelen, Alhaft (81' Saksela), Sanusi, Pusic, Spierings, Cabral (77' Vriends)