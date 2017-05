Koolwijk: 'Gevochten en verdiende overwinning geboekt'

Ryan Koolwijk

Ryan Koolwijk was zondag belangrijk voor Excelsior. Zijn ploeg boekte een verrassende zege op Feyenoord (3-0). Hij maakte de derde treffer en besliste daarmee het duel in het Van Donge & De Roo stadion. Het was een vreemd duel, vond ook Koolwijk, omdat er vooral Feyenoord-supporters op de tribunes zaten. "Dat was gek ja, maar ook motiverend. De sfeer was fantastisch."

De middenvelder vond de zege van de Kralingers verdiend. "We hebben gevochten en een verdiende overwinning geboekt. Voor Feyenoord is dit een trieste dag, hoop dat ze volgende week winnen. Dat is ook leuker voor het Legioen, kampioen worden in de Kuip."