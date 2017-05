VIDEO: Sfeer binnenstad steeds grimmiger - politie gebruikt waterkanon tegen relschoppers

De politie in Rotterdam heeft aan het eind van de middag ingegrepen toen het rondom de Coolsingel mis dreigde te gaan. De ME veegde de straat leeg nadat de sfeer was omgeslagen. Ook werd daar een waterkanon ingezet.

Teleurgestelde supporters konden het verlies van Feyenoord maar moeilijk verkroppen. Relschoppers zorgden voor een grimmige sfeer. De politie kon nog niet zeggen of er mensen zijn aangehouden. Ook kon een woordvoerder niet bevestigen dat het elders in de stad rustig is of juist uit de hand is gelopen. Volgens verslaggever Jelle Gunneweg zijn meerdere mensen opgepakt.

