Van Bronckhorst: 'Totaal niet Feyenoord-waardig vandaag'

De ontgoocheling is groot bij Feyenoord na de 3-0 nederlaag tegen stadsgenoot Excelsior. Voor Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is dit verlies een bittere pil. "Vandaag is een heel teleurstellende dag"

Van Bronckhorst is streng voor zijn spelers: "Wij waren vandaag totaal niet Feyenoord-waardig. Vanaf de eerste minuut was dat al en dat was heel de wedstrijd het geval. In de tweede helft was er een kleine periode dat het onze kant kon opvallen, maar dan krijg je snel de twee goals tegen. Dan merk je dat het ombuigen van deze wedstrijd heel moeilijk was."

"Er staat veel druk op de wedstrijd. Je merkte dat om ons heen." Volgende week heeft Feyenoord thuis tegen Heracles nog eens kans om het kampioenschap binnen te slepen. Van Bronckhorst is strijdbaar: "We spelen volgende week thuis. We hebben altijd gereageerd na tegenslag en dat moeten we volgende week ook doen. Het is de laatste kans die we hebben. We hebben het nog in eigen hand."