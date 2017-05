Kuyt: 'We hebben nog een kans, in de eigen Kuip'

ANP - ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Feyenoord stond stijf van de spanning zondag in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Het werd 3-0 voor de Kralingers, waardoor de titel nog niet binnen is voor de ploeg van aanvoerder Dirk Kuyt. "Het is teleurstellend, als je op zo'n manier terecht verliest. Maar we kunnen er veel woorden aan vuil maken, we moeten alle energie bij elkaar grijpen en ons nu al focussen op volgende week."

De ervaren Kuyt voelde ook dat de druk enorm was. "Maar daar hebben we het hele seizoen mee te maken. Richting einde van het seizoen wordt de druk wel groter, dat hebben we kunnen merken aan het team. Dat is logisch. In de wedstrijd kwamen wij daar nooit overheen. We kunnen nog uren praten, maar het heeft niet veel zin. We hebben nog een kans, we moeten het doen in de eigen Kuip," doelt Kuyt op de laatste wedstrijd tegen Heracles Almelo.