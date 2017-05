Van der Gaag: 'Het leek Fort Knox wel'

Voorafgaand aan de stadsderby Excelsior-Feyenoord ging de meeste aandacht uit naar de kampioenskandidaat uit Rotterdam-Zuid, maar Mitchell van der Gaag wilde met de Kralingse ploeg graag het feestje van Feyenoord verpesten. Met succes, want Excelsior stapte als winnaar van het veld af.

"Alle aandacht voor Feyenoord voor aanvang van de wedstrijd is terecht," zegt Van der Gaag. "Maar we hadden het idee dat we figurant van onze eigen wedstrijd waren. Daar wilden we voor waken en daar hebben we de ploeg op aangesproken." Van der Gaag is tevreden hoe zijn ploeg in deze entourage heeft gespeeld: "Toen ik hier bij het stadion aan kwam rijden, leek het Fort Knox wel."

Van der Gaag is complimenteus voor zijn spelers. Excelsior speelt volgend seizoen voor het vierde seizoen achter elkaar in de eredivisie. "We kunnen trots zijn op elkaar."