Rotterdam speelt gelijk in Bloemendaal

De hockeymannen van HC Rotterdam hebben zondag de laatste reguliere competitiewedstrijd in de hoofdklasse tegen Bloemendaal gelijkgespeeld. In Noord-Holland eindigde het duel in 2-2.

Na vijf minuten kwam Rotterdam op 1-0 voorsprong via een benutte strafcorner van Jeroen Hertzberger. Lang konden de Rotterdammers niet genieten van die stand, want de Australiër Blake Govers maakte voor Bloemendaal vier minuten later gelijk: 1-1. Dat was ook de ruststand.

Wouter Jolie schoot Bloemendaal in de 54e minuut weer aan de leiding uit een strafcorner (2-1), maar Diede van Puffelen maakte voor Rotterdam drie minuten later weer gelijk. Beide ploegen kwamen in deze topper niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

HC Rotterdam was al zeker van een plaats in de play-offs. Woensdagavond nemen de mannen in het eerste duel van de play-offs het in eigen huis op tegen Amsterdam.