Michel Breuer: 'Nu leef je nog'

Opgeluchte gezichten bij Sparta na de zege tegen FC Twente (1-0). De drie punten waren hard nodig voor de Rotterdammers, want concurrenten Roda JC en NEC wonnen zondag ook. Michel Breuer beseft dat ook.

De verdediger van Sparta kreeg onbewust de andere standen mee: "Als je tijdens de rust naar de kleedkamer gaat, dan worden de standen omgeroepen. Maar je doet dat niet bewust."

Breuer weet dat Sparta, gezien de uitslagen op de andere velden, niet mocht verliezen. "Als je niet had gewonnen, dan was je zeker van een nacompetitieplaats. Nu leef je nog. Volgende week gaan we er tegen Go Ahead Eagles weer alles aan doen. Dan zien we wel of het genoeg is.", aldus Breuer, die waakt voor gemakzucht tegen het al gedegradeerde Go Ahead Eagles.

De 1-0 van Martin Pusic werkte bevrijdend voor Sparta. Breuer: "We hadden vijf wedstrijden niet gewonnen. In de eerste helft misten we een grote kans. We hebben van onze kant een goede wedstrijd gespeeld. Dan is het prettig als 'ie een keertje goed valt."